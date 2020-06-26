Москва, , 03:44 — REGNUM Теплоход «Лагуна», на котором находились выпускники школы и их родители, столкнулся с причалом в районе Учинского моста в Москве, 25 июня сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

На борту судна находилось 56 пассажиров: 46 выпускников девятого класса, а также 10 родителей и сопровождающих лиц. В ходе инцидента никто не пострадал. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня у берегов Камчатки перевернулось маломерное судно «Тихий» с четырьмя членами экипажа на борту.

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