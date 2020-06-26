Архангельск, , 05:24 — REGNUM В Архангельской областной больнице произошёл пожар на площади 40 кв. метров. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области.

Сообщение о пожаре в областной больнице, расположенной на проспекте Ломоносова, 311, поступило в дежурную часть в 01:15 26 июня. Прибывшие на место возгорания пожарные расчёты обнаружили дым, идущий с кровли здания.

В 01:42 пожар был локализован на площади 40 кв. метров. В 01:51 — полностью ликвидирован.

Отмечается, что поскольку здание, где произошло возгорание, является новостройкой, эвакуация не проводилась. Всего в тушении участвовали 29 человек и девять единиц спецтехники.

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