Благовещенск, , 03:36 — REGNUM Сотрудник ДПС ГИБДД и инспектор Росгвардии по решению суда заключены под стражу. В отношении них заведено и расследуется уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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6 июня в селе Новоспасск Архаринского района силовики напали на местного фермера и похитили сельскохозяйственную технику. Следствием проведены оперативно-розыскные мероприятия и установлены лица, совершившие преступление. В отношении сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по статье разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере.

«По ходатайству следователя судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии вынесен приговор в отношении 38-летнего бывшего заместителя начальника линейного отдела полиции Саранск Рузаевского ЛО МВД РФ на транспорте по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»).