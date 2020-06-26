Тихуана, Мексика, , 03:28 — REGNUM В Мексике 25 июня в автокатастрофе в районе города Тихуана погибли шестеро военнослужащих. Об этом министр национальной обороны Луис Кресенсио Сандоваль Гонсалес написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня армейский автомобиль попал в аварию, в которой, к сожалению, погибли шесть человек, еще четверо получили ранения», — говорится в тексте.

Министр пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и обещал следить за их лечением. О причине аварии и состоянии военнослужащих не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, количество смертей из-за землетрясения на юге Мексики достигло десяти.

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