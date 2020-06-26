Тегеран, , 03:11 — REGNUM Взрыв резервуара с техническим газом произошел в Тегеране недалеко одного из объектов министерства обороны Ирана, сообщил представитель ведомства Давуд Абди 26 июня в эфире телеканала IRINN.

По его словам, возгорание, которое началось после взрыва, удалось локализовать. В результате инцидента жертв нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня в результате взрыва баллона с газом недалеко от железнодорожной станции Гюнцбург в федеральной земле Бавария в Германии пострадали 11 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: При взрыве у железнодорожной станции в Германии пострадали 11 человек