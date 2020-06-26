Бразилиа, , 02:55 — REGNUM Автобус, в котором находилось 10 пассажиров, был подожжен неизвестным перед резиденцией президента Бразилии Жаира Болсонару в столице страны, 25 июня сообщает портал G1.

После поджога преступник вышел из салона транспортного средства и стал выкрикивать лозунги против главы государства. Полиция задержала злоумышленника, а пожарные потушили автобус. Никто из пассажиров не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня в ходе беспорядков в бразильском городе Сан-Паулу было подожжено не менее четырех автобусов. Протесты вспыхнули из-за гибели 15-летнего подростка, который исчез в ходе полицейской операции.

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