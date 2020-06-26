Урумчи, Китай, , 01:07 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,4 зарегистрированы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, 26 июня сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Эпицентр землетрясения был расположен в 279 км к северо-западу от городского уезда Хотан, а очаг — залегал на глубине 10 км. Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано на юго-востоке Турции.

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