Эль-Пасо, США, , 23:45 — REGNUM Семь человек погибли, трое получили ранения в результате ДТП с участием автомобиля, пытавшегося скрыться от полицейского патруля в американском штате Техас. Об этом 25 июня сообщает издание El Paso Times.

Авария произошла в центре города Эль-Пасо. Сотрудники пограничной службы попытались остановить легковой автомобиль Chevrolet Cruze, в котором находились десять человек. Водитель автомобиля не отреагировал на требование пограничной службы и сделал попытку скрыться от автомобиля пограничников, начавших преследование нарушителей.

Водитель легкового автомобиля не смог войти в поворот на достаточно большой скорости, пересёк разделительную полосу и врезался в полуприцеп. На месте ДТП погибли семь человек, ещё трое были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины смертельной аварии. Расследование ведут сотрудники полиции Эль-Пасо совместно с сотрудниками пограничной службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате падения с виадука автобуса в Варшаве.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате падения автобуса с виадука в Варшаве погибли 2 человека