Киев, , 23:17 — REGNUM Уголовное производство по факту массового уничтожения лесов было открыто прокуратурой Ивано-Франковской области на Украине. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по статье о массовом уничтожение растительного или животного мира, отравлении атмосферы или водных ресурсов, а также совершении иных действий, которые могут повлечь экологическую катастрофу и было открыто по материалам Управления Службы безопасности Украины (СБУ). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

Отмечается, что массовая вырубка деревьев могла стать причиной значительных паводков на территории Прикарпатья и в западной части Украины. В Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской и Закарпатской областях массово уничтожается лес как для продажи внутри страны, так и для нелегального сбыта за рубеж.

В настоящее время сотрудниками прокуратуры начаты необходимые следственные мероприятия в рамках расследования уголовного дела. Проводится проверка выполнения должностными лицами необходимых мероприятий по охране окружающей природной среды.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что наводнения, вызванные сильными дождями, подтопили 285 населённых пунктов на западе Украины. Повреждено около 580 автодорог, 169 мостов, разрушено 4146 км берегового укрепления. В результате наводнений погибли три человека.

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