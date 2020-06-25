Бухарест, , 22:48 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано сейсмологами на юго-западе Румынии. Об этом 25 июня сообщает Национальный институт физики Земли.

Подземные толчки зарегистрированы в 20:30 мск в уезде Мехединц. Очаг землетрясения располагался на глубине 14 км.

Отмечается, что немногим ранее, в 17:20 мск в этом же уезде был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,3, его очаг был расположен на глубине четыре километра.

Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,4, которое произошло на востоке Турции.

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