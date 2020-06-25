Додома, , 22:34 — REGNUM Как минимум десять человек погибло, ещё 51 пострадал при крушении парома в Танзании. Об этом 25 июня сообщает агентство «Синьхуа».

Трагедия произошла в танзанийской части озера Танганьика. Пассажирский паром, на котором находилось около 60 человек с багажом, попало в шторм, перевернулось и затонуло.

Танганьика является самым длинным пресноводным озером в мире, на нём наблюдается очень интенсивное движение судов. Потерпевший крушение пассажирский паром курсировал между портовыми городами Сибвеса и Икола.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 61 погибшем в результате опрокидывания лодки в ДР Конго.

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