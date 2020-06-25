Солнечногорск, Московская область, , 22:26 — REGNUM Трое детей утонули в двух местах Солнечногорского района Московской области. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Двое детей четырёх и пяти лет утонули в котловане с водой, расположенном недалеко от садового некоммерческого товарищества «Чайка». В этом же районе утонул ещё один ребёнок.

Прокуратура Московской области начала проверку для установления точных причин и обстоятельств трагедии. По предварительным данным, дети были без присмотра взрослых.

Ранее ИА REGNUM сообщало о доследственной проверке, которая была организована по факту гибели десятилетнего ребёнка на Шаранском водохранилище в Башкирии.

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