Нью-Йорк, США, , 22:09 — REGNUM Сотрудник полиции был задержан по обвинению в применении запрещённого жёсткого удушающего приёма в американском городе Нью-Йорке. Об этом 25 июня сообщает газета The New York Times.

Полицейский Дэвид Афанадор был задержан после появления в сети видео, на которых он при задержании правонарушителя в Квинсе применяет жёсткий удушающий приём. Инцидент произошёл 21 июня, сотрудник полиции пытался задержать мужчину, на которого поступила жалоба о нарушении им общественного порядка.

Мужчина при задержании потерял сознание и был доставлен в больницу. Полицейскому предъявлены обвинения в удушении и попытке удушения, он был временно отстранён от работы в полиции.

Напомним, на фоне беспорядков, возникших в США после гибели при задержании полицией чернокожего мужчины Джорджа Флойда, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ввёл уголовную ответственность за применение полицейскими удушающего приёма при задержании.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ордере на арест экс-полицейского и его напарника, которые стали фигурантами дела об убийстве при задержании чернокожего мужчины в Атланте.

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