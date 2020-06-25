Бузулук, Оренбургская область, 25 июня 2020, 21:51 — REGNUM В Бузулуке Оренбургской области природоохранная прокуратура ведёт проверку по факту серьёзного превышения предельно допустимых концентраций сероводорода в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Превышение в 27 раз зафиксировала региональная Экологическая служба. Произошло это 20−21 июня в жилой застройке Бузулука.
В ходе проверки предстоит выяснить источник выброса вещества. Также провести свои проверки прокуратура требует от Росприроднадзора и Роспотребнадзора.