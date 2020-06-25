Саранск, , 20:14 — REGNUM В Мордовии вынесен приговор в отношении 38-летнего бывшего заместителя начальника линейного отдела полиции Саранск Рузаевского ЛО МВД РФ на транспорте по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СКР.

Суд и следствие установили, что с 2011 по 2016 год бывший полицейский совершал хищение средств, выделяемых на осуществление оперативно-розыскной деятельности. Общая сумма похищенного составила около 400 тыс. рублей. Средства похищались путем составления фиктивных документов об использовании ресурсов по назначению.

Дело рассматривалось в особом порядке, бывший замглавы отдела получил три года лишения свободы условно. При этом он лишен всех наград и звания «майор». В течение двух лет ему запрещено занимать должности на госслужбе. Суд учел, что бывший полицейский стал заранее погашать причиненный ущерб, выплатив уже 360 тыс. рублей. Также он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Для недопущения подобных случаев в адрес руководства линейного отдела внесено представление.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Челябинске бывший следователь и его сообщник осуждены к лишению свободы за пособничестве в убийстве и разбой. Следователь также был признан виновным в получении взятки и некоторых других преступлениях. В итоге ему было назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.