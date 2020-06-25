Чайковский, Пермский край, , 19:33 — REGNUM В городе Чайковский Пермского края двое местных жителей осуждены за смерть человека. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Граждане 1999 и 2000 года рождения были признаны виновными коллегией присяжных заседателей. Им вменили нанесение гражданину тяжких телесных повреждений, которые, по неосторожности, повлекли его гибель. Преступление было совершено в ноябре 2018 года. На улице Декабристов пьяные приятели увидели незнакомого ранее им мужчину 1977 года рождения и, безо всякого повода, зверски его избили.

Через некоторое время гражданин скончался. Одному суд назначил 7 лет колонии строгого режима, а второму — 8 лет и 6 месяцев. Также они должны уплатить родственникам погибшего 2,5 млн рублей.