Кострома, , 19:49 — REGNUM В Костроме расследуют сложное мошенничество с квартирой, перепроданной в чужие руки без ведома владелицы — сообщает региональное УМВД.

Квартира

Жительница областного центра сдала «двушку» в аренду девушке из Белоруссии. Для заключения договора квартиросъёмщица попросила копии паспорта владельца и документы на недвижимость.

«Не получив очередной платеж, арендодательница пришла с проверкой, однако обнаружила там незнакомых людей, которые уже делали ремонт. Они заявили, что квартиру купили и даже успели там зарегистрироваться. Из договора купли продажи следовало, что сделка зарегистрирован, часть суммы была взята в ипотеку и из средств материнского капитала», — пояснили ИА REGNUM в УМВД.

Подозреваемую в мошенничестве задержали на железнодорожном вокзале в Ярославле. По версии следствия, женщина составила поддельный договор купли-продажи с помощью фиктивного белорусского паспорта и доверенности, оформленной турецким нотариусом.

Фигуранткой уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество» стала 42-летня жительница Владимирской области. Ранее подозреваемая была судима за похожее преступление. Сейчас девушка отправлена под арест. Ведётся расследование.