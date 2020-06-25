Кострома, 25 июня 2020, 19:49 — REGNUM В Костроме расследуют сложное мошенничество с квартирой, перепроданной в чужие руки без ведома владелицы — сообщает региональное УМВД.
Жительница областного центра сдала «двушку» в аренду девушке из Белоруссии. Для заключения договора квартиросъёмщица попросила копии паспорта владельца и документы на недвижимость.
Подозреваемую в мошенничестве задержали на железнодорожном вокзале в Ярославле. По версии следствия, женщина составила поддельный договор купли-продажи с помощью фиктивного белорусского паспорта и доверенности, оформленной турецким нотариусом.
Фигуранткой уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество» стала 42-летня жительница Владимирской области. Ранее подозреваемая была судима за похожее преступление. Сейчас девушка отправлена под арест. Ведётся расследование.