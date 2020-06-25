Нижний Новгород, , 18:23 — REGNUM В Нижнем Новгороде произошло возгорание в здании литературного музея имени А.М. Горького по улице Минина, 26. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным ведомства, погибших и пострадавших нет. На месте работают 58 сотрудников спасательного управления и 18 единиц техники.

ИА REGNUM напоминает, музей располагается на одной из улиц в историческом центре Нижнего Новгорода в бывшем купеческом доме Бурмистровых. Дом был построен в 1885 году, в 1934 году был передан литературному музею.