Новочеркасск, Ростовская область, , 18:20 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка, выпавшего из окна квартиры в Новочеркасске. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 25 июня.

Из материалов уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» следует, что трагедия произошла утром 25 июня. Мальчик 2018 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоквартирного жилого дома, в отсутствии взрослых. Ребёнок скончался в больнице.

Следователи дадут правовую оценку действиям родителей мальчика, а также чиновников органов системы профилактики.

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