Красногорск, , 17:45 — REGNUM Три человека погибли, ещё один пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей на автотрассе в Московской области. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 15:30 мск в Талдомском городском округе на 34 километре автодороги Дмитров — Талдом возле села Гуслевское. Столкнулись два автомобиля, двигавшихся во встречном направлении.

В результате ДТП погибли три человека, один получил телесные повреждения и был госпитализирован. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Новой Москве, в результате которого погиб водитель автомобиля.

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