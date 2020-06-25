Йошкар-Ола, , 17:43 — REGNUM В Марий Эл возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») по факту смерти 11-месячной девочки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Предварительно установлено, что 22 июня в Йошкар-Оле женщина во время купания ребенка ненадолго вышла из ванной комнаты. Девочка захлебнулась.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани перед судом предстанет 33-летний мужчина, обвиняемый в совершении преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Купая ребенка, мужчина ненадолго вышел за телефоном в другую комнату и уснул. Через полчаса проснулся от шума переливающейся через край ванны воды. Ребенка спасти не удалось.