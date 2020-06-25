Воронеж, , 17:41 — REGNUM Уголовное дело по статье об оставлении в опасности возбудили в полиции Воронежа, постановлении о возбуждении дела признано законным, сообщил ИА REGNUM 25 июня старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Предварительно установлено, что 10 июня неизвестный оставил в подъезде одного из многоквартирных домов по улице Л. Шевцовой корзину с новорожденной девочкой.

В настоящее время ребёнок находится в больнице, девочка здорова, её жизни ничего не угрожает. Полиция ведёт розыск подозреваемых в совершении преступления.