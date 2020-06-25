Архангельск, , 17:08 — REGNUM Арбитражный суд Архангельской области признал руководство Архангельского онкологического диспансера в нецелевом расходовании средств Фонда ОМС. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе фонда.

Проверка территориального фонда ОМС в учреждении показала, что диспансер оплатил средствами фонда расходы, не включенные в структуру тарифа на оплату медицинской помощи. Деньги, в частности пошли на обучение в интернатуре медицинского работника (Более 116 тысяч рублей) и покупку голосовых протезов (380 тысяч рублей).

«Арбитражный суд Архангельской области подтвердил, что обучение в интернатуре не является профессиональной переподготовкой, которая относится к дополнительному профессиональному образованию. Также суд согласился с фондом, что голосовое протезирование не финансируется за счет средств ОМС, а значит, приобретение голосовых протезов за счет средств ОМС не допускается», — сообщили в фонде.

Решением суда онкодиспансер не только вернул около 500 тысяч рублей в бюджет фонда, но и оплатил штраф в размере 49 645 рублей, или 10% от суммы нецелевого использования средств ОМС.