Ташкент, , 17:02 — REGNUM Крупный пожар произошёл на территории целлюлозно-бумажной фабрики Global KOMSCO Daewoo в Ташкентской области Узбекистана. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба МЧС республики.

Информация о пожаре на территории узбекско-южнокорейского совместного предприятия Global KOMSCO Daewoo в городе Янгиюль поступила в МЧС во второй половине дня 25 июня. Площадь возгорания составила около пяти тысяч кв. метров.

В ликвидации пожара задействованы 36 пожарно-спасательных экипажей управления по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области. Информация о пострадавших и жертвах не поступала.

Уточняется, что ситуация находится под контролем руководства МЧС, которое находится на месте происшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на частной лесопилке в Амурской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Амурской области горит лесопилка с пиломатериалами