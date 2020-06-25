Сухой Лог, Свердловская область, , 16:48 — REGNUM В посёлке Курьи Свердловской области потушили крупный пожар. Открытое горение ликвидировано, сообщает региональное управление МЧС.

В ликвидации огня участвовали 26 человек и девять единиц техники. Тушению мешали быстрое распространение огня по деревянным конструкциям и плотная задымлённость.

Пожар был на улице Свердлова. Как сообщало ИА REGNUM, там загорелись три дома, в их числе — два жилых, и надворные постройки. Площадь возгорания составляла 400 кв. метров.

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