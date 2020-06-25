Ростов-на-Дону, , 16:45 — REGNUM В Ростове-на-Дону в уголовном деле о хищении у дольщиков более 600 млн рублей поставлена точка. Советский районный суд признал застройщика виновным в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генпрокуратуре России 25 июня.

Как следует из материалов уголовного дела, подсудимый создал общество с ограниченной ответственностью и открыл отдел продаж квартир. Он заключил договоры долевого участия гражданами на сумму 600 млн рублей, однако объекты построены не были. Жертвами строительной пирамиды стали 327 человек. Кроме того, обвиняемый похитил у двух граждан 7,6 млн рублей. Застройщик нанёс вред деловой репутации юрлица, деятельность которого была прекращена.

Злоумышленнику назначено наказание в виде девяти лет колонии общего режима. В течение трёх лет он не сможет занимать определённые должности. На имущество подсудимого наложен арест. Приговор в законную силу пока не вступил.