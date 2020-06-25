Новочеркасск, Ростовская область, , 16:32 — REGNUM В Ростовской области от полученных травм скончался трёхлетний мальчик, выпавший из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоквартирного дома. Трагедия произошла в Новочеркасске 25 июня, сообщает ряд интернет-изданий со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошёл на улице Макаренко. По предварительным данным, оставшись без присмотра взрослых, ребёнок залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. Мальчика обнаружили прохожие и вызвали бригаду медиков, однако спасти его не удалось, пишет портал donday.ru.

ИА REGNUM напоминает, что с наступлением тёплого времени года подобные случаи происходят регулярно. Сотрудники правоохранительных органов призывают родителей не оставлять детей без присмотра и настоятельно рекомендуют установить замки и блокираторы на окна.

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