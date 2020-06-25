Сухой Лог, Свердловская область, , 15:48 — REGNUM В Свердловской области пожарные тушат крупное возгорание. В селе Курьи горят три дома, два из которых являются жилыми, сообщает региональное управление МЧС.

Общая площадь пожара достигла 400 кв. метров. Охвачены пламенем и надворные постройки. Распространяю огня поспособствовали сильный веер и деревянные конструкции.

Четыре человека эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. А взрослый и ребёнок были госпитализированы с отравлением продуктами горения.

К настоящему времени пожар локализован. Тушение продолжается.