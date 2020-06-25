Киселёвск, Кемеровская область, , 15:34 — REGNUM Кемеровское управление СКР проводит доследственную проверку информации об избиении девочки в приюте. Новость об этом ранее появилась в местных СМИ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение, что в городе Киселёвске в детском доме воспитательница избила ребёнка, — уточнили в ведомстве. — По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка».