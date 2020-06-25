Минск, , 15:30 — REGNUM Чрезвычайная ситуация с водоснабжением Минска была рассмотрена правительством Белоруссии. Его председатель Роман Головченко выехал в детский ясли-сад №76 для оценки последствий загрязнения воды в 2-миллионном городе.

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«Роман Головченко лично ознакомился с ситуацией во Фрунзенском районе г. Минска по организации подвоза чистой питьевой воды населению, наличию в торговых сетях и обеспеченности ею социальных учреждений», — сообщает пресс-служба правительства Белоруссии.

После посещения чиновником дошкольного учреждения пресс-служба проинформировала: «По итогам в дошкольном учреждении проблем выявлено не было».

По распоряжению Головченко «создана межведомственная рабочая группа для оценки ситуации с попаданием некачественной воды в систему водоснабжения, оценки действий должностных лиц и выработке мер по недопущению подобной ситуации в будущем», сказано в официальном сообщении правительства.

«В целом ситуация контролируемая», — такой странной фразой описали ситуацию с водоснабжением Минска в правительстве постсоветской республики.

Причины, по которым госпредприятие «Минскводоканал» официально рекомендовало не пить воду из крана, в правительстве не назвали. Отметили лишь, что вопросом занимаются некие компетентные органы.

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Минздрав Белоруссии не разделяет оптимизма пропагандистов из государственных СМИ. Главный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк в своём письме местным чиновниками констатировала: «В настоящее время питьевая вода не безвредна по химическому составу и неблагоприятна по органолептическим свойствам. В связи с выявлением нарушений законодательства, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения, необходимо в максимально короткие сроки известить население о запрете использования воды из хозяйственно-питьевого водопровода в питьевых целях во Фрунзенском и Московском районах г. Минска».

Тем временем жители Минска самостоятельно решают проблему самообеспечения чистой питьевой водой. Как и в ситуации с официально непризнанным коронавирусом, белорусы распространяют по социальным сетям и Телеграм-каналам сообщения о родниках и колонках с водой, предлагают волонтёрскую помощь пенсионерам, а также демонстрируют другие навыки самоорганизации и решения проблем без чиновников.