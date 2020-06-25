Москва, , 15:29 — REGNUM В Москве задержали подозреваемых в краже автомобиля каршеринга стоимостью более двух миллионов рублей. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Ранее в ОМВД России по Донскому району с заявлением обратился представитель каршеринговой компании. Заявитель сообщил, что неизвестные похитили автомобиль марки Toyota стоимостью более двух миллионов рублей.

В результате розыскных мероприятий были задержаны два подозреваемых: 30-летний москвич и 42-летний приезжий. Следствие установило, что мужчины похитили автомобиль с использованием поддельного аккаунта.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемых арестовали. Полиция проверяет их на причастность к другим преступлениям.