Самара, , 15:28 — REGNUM Подозреваемого в поджоге автомобиля задержали в Самарской области. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба областного МВД.

По сообщению пресс-службы ведомства, в мае 2020 года стражи порядка г. Тольятти получили сообщение о том, что во дворе дома по ул. Уральская загорелась автомашина ВАЗ-21 102. На место выехали сотрудники оперативной службы. Они изъяли записи с видеокамеры и установили очевидцев произошедшего.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам умышленного уничтожения или повреждения имущества. Вскоре был установлен ранее не судимый подозреваемый местный житель 1987 года рождения. Мужчину задержали.

Он пояснил, что поругался с водителем этого автотранспортного средства и решил поджечь его автомобиль. Что и сделал когда представился удобный случай.

Сообщается, что подозреваемый признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.

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