Анкара, , 15:26 — REGNUM В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом 25 июня сообщается в заявлении агентства по чрезвычайным ситуациям страны.

Инцидент произошел в провинции Ван, расположенной на востоке страны. Эпицентр толчков залегал на глубине 6,9 км.

По предварительным данным, жертв не зафиксировано, но некоторые жилые постройки подверглись разрушению.

Напомним, Турция является одной из нескольких стран в регионе и мире, подверженной частым подземным толчкам. В феврале 2020 года в результате землетрясения в провинции Ван погибли по меньшей мере девять человек.