Тегеран, , 15:14 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в северо-западной части Ирана, на границе с Турцией. Об этом 26 июня сообщает иранский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр землетрясения, произошедшего в 14:33 по местному времени (13:03 мск), располагался в иранской провинции Западный Азербайджан на расстоянии в 22 км от населенного пункта Катур и на расстоянии 122 км от города Урмия, являющегося административным центром и самым крупным в указанной провинции городом. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 км.

При этом не сообщается о пострадавших от подземных толчков.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 у берегов Японии.