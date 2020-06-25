Ташкент, , 15:01 — REGNUM Два человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Папском районе Наманганской области Узбекистана, сообщили 25 июня в пресс-службе следственного департамента при МВД республики.

Авария произошла 23 июня 2020 года на автодороге Ташкент — Ош. Водитель автомобиля Damas потерял управление и допустил столкновение с грузовиком CAMC, который следовал в том же направлении.

В результате столкновения 30-летний водитель Damas и 21-летний пассажир скончались на месте происшествия. На заднем сидении находилась 51-летняя женщина, которую госпитализировали в местную больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня на трассе Гузар — Бейнеу в Бухарской области Узбекистана в результате столкновения легкового автомобиля Lacetti с грузовиком MAN погибли два человека.

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