Уфа, , 15:04 — REGNUM Три человека погибли в дорожной аварии на автотрассе в Башкирии. Об этом 25 июня сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, ДТП произошло днем 25 июня на автотрассе Самара — Уфа — Челябинск.

По предварительной информации, в Благоварском районе на 1381 км этого шоссе произошло столкновение грузового автомобиля «Газель» и автомашины ВАЗ-2109. Два мужчины и одна женщина, которые ехали в легковушке получили не совместимые с жизнью травмы.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства этого происшествия.

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