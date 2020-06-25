Варшава, , 15:02 — REGNUM Два человека погибли из-за падения городского автобуса с виадука в Варшаве. Об этом 26 июня сообщили в комендатуре Государственной пожарной службы Польши, передает РИА Новости.

«С виадука упал городской автобус», — сообщает городская администрация Варшавы, уточняя, что падение произошло на Вислостраде в районе моста Грота Ровецкого.

«Констатирована смерть двух человек», — говорится в сообщении пожарной службы.

Также в нем сообщается, что ещё 27 человек было ранено в результате трагического происшествия и что состояние шести из них оценивается медиками как тяжелое.

Кроме этого, указывается, что на месте происшествия работает 21 расчет сотрудников спасательных служб и что туда прибыл вертолет медицинской службы.

О причинах инцидента не сообщается.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 16 июня стало известно, что в Черновцах на Украине маршрутное такси врезалось в столб, в результате чего пострадали четыре человека.