Нижний Ломов, Пензенская область, , 15:02 — REGNUM За неправомерный доступ к информации и нарушение тайны телефонных переговоров в отношении 33-летней женщины — оператора сотовой связи в Нижнем Ломове Пензенской области возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 138 УК РФ и ч. 3 ст. 272 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СКР по Пензенской области.

Установлено, что в марте 2020 года в городе Нижний Ломов к сотруднице одного из операторов сотовой связи обратилась знакомая с просьбой о предоставлении ей данных о входящих и исходящих звонках ее родственника. Подозреваемая, нарушив обязанность не разглашать конфиденциальную информацию, используя служебное положение, передала знакомой запрашиваемые сведения. Кроме этого, с января по август 2019 года сотрудница офиса обслуживания и продаж оператора сотовой связи для улучшения статистики и получения премии совершила незаконный доступ к охраняемой информации. В отсутствие трех абонентов и письменных заявлений от них она осуществила перевыпуск их сим-карт, что повлекло модификацию компьютерной информации.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются обстоятельства преступлений и закрепление доказательной базы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в отношении 23-летней бывшей сотрудницы казанского филиала одного из операторов сотовой связи вынесен приговор за нарушение тайны телефонных переговоров граждан.

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