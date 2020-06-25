Набережные Челны, Татария, , 15:22 — REGNUM В Набережных Челнах прокуратура провела проверку после сообщений в соцсетях о езде водителей на кладбище по свежей могиле, сообщает пресс-служба республиканского надзорного органа.

На городском кладбище «Молодежное» неустановленное лицо проехало по краю могилы усопшего мужчины, которого захоронили 21 марта текущего года. Выяснилось, что за содержание кладбища отвечает МУП «Горкоммунхоз». Бездействие сотрудников и не принятые своевременные меры к пресечению незаконного проезда транспорта по месту захоронения нарушили права граждан.

В адрес руководства коммунальной организации и исполкома Набережных Челнов внесены представления об устранении нарушений законодательства и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. На могиле установили ограду, перекрыв тем самым проезд для автомобилей на данном участке кладбища.

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