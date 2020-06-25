Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 14:00 — REGNUM В Новом Уренгое (ЯНАО) обнаружены 13 опасных детских площадок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ямала.

Прокурорские работники проверяли информацию о том, что неизвестные обклеили детскую площадку в микрорайоне Восточный рядом с ТЦ «Лион» опасными бритвами. Якобы бритвы были закреплены так, чтобы дети не заметили лезвия. Информацию в социальных сетях опубликовала некая мать поранившегося ребёнка.

В ходе проверки был установлен аккаунт пользователя социальной сети «ВКонтакте», с которого опубликована тревожная информация. При выезде на место происшествия установлено, что конструкции площадки, указанные на фотографиях, и реальные не совпадают, лезвий нет. Геолокация показывает, что фотографии публиковались из Ярославля.

Однако, при проверке всех детских площадок выяснилось, что 13 из них не соответствуют стандартам безопасности. Главе Нового Уренгоя Ивану Костогризу внесено представление об устранении нарушений.

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