Чебоксары, , 13:53 — REGNUM В столице Чувашии произошло ограбление аптечного пункта на улице Короленко. Нападавший угрожал фармацевту ножом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Разбойное нападение было раскрыто по горячим следам. По словам фармацевта, в аптечный пункт ворвался мужчина и, угрожая кухонным ножом, похитил с прилавка спиртосодержащее лекарственное средство и батончик гематогена.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий под подозрение попал 51-летний мужчина. В полиции отмечают, что «орудие преступления находилось при нём», чебоксарец признал вину. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах вызвало резонанс разбойное нападение микрофинансовую организацию, но ограбление сорвалось: по данным правоохранителей, злоумышленник сбежал после того, как вместо денег ему предложили оформить кредит. Подозреваемый, как отмечают в полиции с его словам, пошёл на это девушки, с которой познакомился в интернете.

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