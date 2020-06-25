Барнаул, , 13:45 — REGNUM В причинах регулярных перебоев водоснабжения в барнаульском посёлке Сибирская Долина, из-за которых его жители перекрыли трассу, разбираются не только прокуратура, но и региональное управление СКР РФ, а также — сити менеджер Барнаула Вячеслав Франк, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Следователями предстоит выяснить обстоятельства изложенные в сообщении средства массовой информации, а также проверить действия должностных лиц администрации города на предмет халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметила помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.

Тем временем, глава Барнаула Вячеслав Франк уже встретился с жителями поселка Сибирская Долина и пообещал что уже сегодня, 25 июня, в населённый пункт будет организован подвоз воды.

Что касается доводов о том, что на протяжении последних лет водоснабжение в посёлке осуществляется с многочисленными перебоями, в летний период, когда разбор воды возрастает, вода во многих домах исчезает вовсе, то, пояснил присутствовавший на встрече руководитель ООО «Водснаб» Виталий Гуров, сети требуют модернизации, необходимо увеличить их пропускную способность, но у жителей эта инициатива понимания не нашла, сообщает пресс-центр Барнаульской мэрии.

По итогам совещания сити-менежер Вячеслав Франк поручил проработать вопрос модернизации существующей системы водоснабжения и возможность строительства в поселке нового водозабора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, акцию протеста недовольные качеством воды жители городского посёлка устроили накануне вечером, 24 июня. Чтобы власти обратили внимание на нерешенную проблему, они стали бесцельно переходить по пешеходному переходу через Змеиногорский тракт, создавая тем самым автомобильную пробку.

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