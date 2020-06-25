Салехард, , 13:37 — REGNUM В Новом Уренгое (ЯНАО) проводится прокурорская проверка сигнала об отказе в оказании медицинской помощи пожилой женщине и её последующей смерти после отказа. Об том сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

В средствах массовой информации появилась информация, что пожилую женщину с одышкой и болями в груди привезла дочь в больницу Нового Уренгоя. Врачи отказались госпитализировать пенсионерку. Спустя 40 минут после возвращения домой пожилая женщина скончалась.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям или бездействию медицинских работников, соблюдению ими порядков и стандартов оказания помощи.