Ижевск, , 13:32 — REGNUM В Удмуртии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»), п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ («Незаконное распространение порнографических материалов или предметов») и п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») в отношении 33-летнего жителя республики. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

По данным ведомства, мужчина в январе 2018 года через свой аккаунт в одной из социальных сетей вступил в переписку с несовершеннолетней, которой еще не исполнилось 16 лет. В её отношении он совершил развратные действия путем общения на сексуальные темы в циничной форме. Кроме того, он распространил в сети интернет порнографические материалы с изображением несовершеннолетних.

В настоящее время проводятся допросы свидетелей, назначены комплексная лингвистико-правовая судебная экспертиза информационной продукции и медицинская судебная экспертиза. Проводятся другие мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура назначила проверку после появления информации о том, что в кемеровской школе во время онлайн-урока по истории в 7-м классе включился порноролик. В ходе проверки будет дана оценка принимаемых школой мер для защиты детей от запрещённой информации во время дистанционного обучения.