Ташкент, , 12:48 — REGNUM В предгорных и горных районах Узбекистана с 26 по 28 июня ожидается сход селя, сообщили 25 июня в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

В министерстве призвали обращаться в экстренные службы в случае аварийных и других непредвиденных ситуаций. «Соотечественников, проживающих непосредственно на таких территориях, просим проявлять бдительность и соблюдать все меры предосторожности», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая спасатели эвакуировали 300 жителей Навоийской области Узбекистана из-за схода селя. ЧП произошло 13 мая в городе Зарафшан.

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