Овюрский район, , 12:42 — REGNUM Правоохранители в Туве устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 11-летний ребёнок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, трагическая авария произошла накануне вечером в Овюрском районе.

На УАЗ-452 под управлением 37-летнего мужчины, семья ехала в местечко Шалааш возле села Дус-Даг для проведения религиозного обряда. Кроме водителя, в машине были восемь человек. На одном из подъёмов заглох двигатель, из-за чего «уазик» начал скатываться вниз, а затем опрокинулся.

«Установлено, что на момент автоаварии в кузове автомашины находилось 5 человек, включая малолетнего, в кабине — 3. При опрокидывании находившийся в кузове ребёнок вылетел и попал под транспортное средство», — отметили в ведомстве.

Малолетний пассажир в результате скончался. Пострадавших на вертолёте санитарной авиации доставили в больницу, двое были госпитализированы. Водителя проверят на наличие в крови алкоголя. Отмечается, что визуально он был трезв.

Напомним, на прошлой неделе на дороге Тээли — Бай-Тал произошла авария, в которой погибла восьмилетняя девочка. Как сообщало ИА REGNUM, различные травмы получили ещё семь пассажиров, в том числе трое малолетних детей. Следователи возбудили уголовное дело.

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