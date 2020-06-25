Анкара, , 12:43 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» пятерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на севере Ирака. Об этом 25 июня сообщается в заявлении министерства обороны в социальной сети Twitter.

По данным военного ведомства, атака была проведена в районе Хафтанин силами турецкой авиации. В ведомстве подчеркнули, что сражение против повстанцев будут продолжаться до победного конца.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается физическое устранение противника.

Напомним, вооруженные силы Турции продолжают бои с курдскими повстанцами на севере Ирака в рамках операций «Коготь орла» и «Коготь тигра». Багдад осудил вторжение турецких военных, охарактеризовав его как нарушение суверенитета страны.