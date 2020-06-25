п. Дубовое, , 12:40 — REGNUM Сотни мёртвых рыб погибли из-за слива воды в пруду за микрорайоном «Улитка» в пригороде Белгорода, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети. Кто осушил водоём, пока не известно.

По словам очевидцев, в день, когда сливали воду, на берегу пруда работали бульдозеры. Техника разравнивала площадку, сминая кусты и деревья. Дно водоёма оказалось сплошь усеянным мёртвой рыбой. Соответствующий запах стоит по всей округе.

Фотографии массового мора рыбы опубликовали 24 июня.