Караганда, Казахстан, , 12:28 — REGNUM Двое неизвестных мужчин подстроили ДТП и напали на автомобиль охранного агентства в Караганде, сообщили 25 июня в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

По данным полиции, злоумышленники напали на водителя, забрали у него деньги и оружие. Авария произошло 25 июня в 10:40 (7:40 мск) — автомобиль «ВАЗ 2110» врезался в «Ладу Гранту», принадлежащую охранному агентству.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Объявлен план «Сирена». Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля неизвестные лица в Акмолинской области Казахстана напали на инспекторов транспортного контроля и угнали задержанный ранее грузовик.

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