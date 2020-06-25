Москва, , 12:28 — REGNUM Против солдата-срочника, который разбил стекло микроавтобуса Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы в Москве не стали возбуждать уголовное дело. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, у военнослужащего произошел нервный срыв. Уголовное дело не возбуждалось, солдата отправили к психиатрам», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Напомним, ранее телеграм-канал «112» сообщил что солдат-срочник должен был участвовать в параде Победы в Москве, однако в последний момент сотрудники ФСБ перевели его в резерв.

После этого военнослужащий автоматом разбил стекла автомобиля ФСО, после чего его задержали.

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